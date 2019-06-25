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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İŞKUR’dan 160 öğrenciye part time iş imkanı

İŞKUR’dan 160 öğrenciye part time iş imkanı

-iŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya açıklama

Yüksek Öğretim Karahisar Öğrenciler Üniversite Öğrencisi Basın Mensupları 

--Basın toplantısından detaylar

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürlüğü, Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kapsamında 160 üniversite öğrencisine part time iş imkanı sağlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni hayata geçirilen SÇP hakkında İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya basın mensuplarına bilgi verdi. 8 kamu kurumu ile birlikte yeni bir çalışma programı başlattıklarını söyleyen Müdür Karakaya, program kapsamında üniversite öğrencilerine haftada 3 gün çalışacakları bir istihdam olanağı sunulduğunu belirtti.
Karakaya şunları kaydetti; “Üniversite okuyan öğrenci kardeşlerimizin çalışma hayatı ile tanışmalarını sağlamak, mesleki niteliklerini geliştirmek, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda çalışma disiplini sağlayarak geçici süre olarak çalışma imkanı sunuyoruz. İl müdürlüğü olarak 8 kurum ile beraber sosyal çalışma programını başlatıyoruz. Üniversite okuyan, Açık öğretim, yüksek öğretim, lisans doktora ve yaz okulu ve staj gören öğrenciler dışındaki tüm öğrencilerimiz bu programa başvurabilir. 25 Haziranda başlayacak başvuruların 28 Haziranda sona erecek. İl Müdürlüğümüze tahsis edilen kontenjan 160 kişi. Merkezi elektronik kura ile belirlenecek çalışacak öğrenciler. 8 Temmuzda çalışma takvimi başlayacak. 30 Eylüle kadar devam edecek. Haftada üç gün ayda 12 gün çalışılacak olan programda aylık 808 lira ücret alacaklar. Toplam çalışma günü 36 gün olarak planlandı. (MT-Y)
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