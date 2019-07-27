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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İskilip'te kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

İskilip'te kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Araçtan görüntü,

İlk Müdahale Elektrik Direği Yükselen Direksiyon Yangına Müdahale 

-itfaiye ekiplerinden görüntü,
-genel görüntü ve detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, dumanlar yükselen araçtan yaralıları çıkaran vatandaşlar olası bir faciayı önledi. Kaza, ilçe girişinde meydana geldi. Çorum istikametinden İskilip istikametine seyir halinde olan İsmet Kabalak yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında şarampol içerisinde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar otomobilde bulunan yaralı sürücü ve yanındaki Yasin A.’yı dışarı çıkardı. Dumanlar yükselen otomobil alev almaya başlayınca vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol arlına alınan yangın söndürüldü. Yaralılar İskilip Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum’a sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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