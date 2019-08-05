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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İskilip'te 7 evin kül olduğu yangının ardından yaralar sarılıyor Haberi

İskilip'te 7 evin kül olduğu yangının ardından yaralar sarılıyor Haberi

yanan evlerden görüntü,

Hasar Tespit 

-itfaiye ve iş makinelerinin çalışmalarından detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Sorkun köyünde 7 evin yandığı yangının ardından yaralar sarılmaya başlandı. İlçeye bağlı Sorkun köyünde dün belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmış, yangında 7 ev kül olmuştu. Yangının ardından köyde soğutma çalışmaları devam ederken İskilip Belediyesi ve İl Özel idaresi’ne ait iş makineleri tarafından yanan evlerin enkazları kaldırılırken bazı vatandaşların yanan evlerde eşyalarını aradığı gözlendi. Köyde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından da hasar tespit çalışması başlatıldı.
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