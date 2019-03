İskilip çilekten sonra kapari de örnek olacak

-kaymakamın bilgi vermesi,

- Çorum’un İskilip ilçesi çilek üretiminden sonra kapari de örnek olacak. İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan öncülüğünde erozyona karşı önlem almak, atıl durumdaki verimsiz arazileri değerlendirmek amacıyla 3 bin kapari fidanı dikildi. Fidan dikim töreninde konuşan İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan, ilçeyi gezerken Sakarya mahallesinde tepelerde hiçbir bitki olmadığını gördükten sonra, buralara kapari dikmeye karar verdiğini söyledi.



Erozyonu önleyen bir bitki olan kaparinin ortalama 150-200 yıl kadar yaşayabildiğini belirten kaymakam Alkan, bitkinin yapraklarının ilaç, kozmetik ve gıda sektöründe kullanıldığını belirtti.

Evliya Çelebinin yaklaşık 350 yıl önce Çorum’u ziyaret ettiğinde Osmancık’ta konakladığını ve “Bana gebre diye bir bitkinin turşusunu ikram ettiler, çok hoştu” diye seyahatnamesinde yazdığını anlatan Alkan, “Kaparinin ülkemizde 40’tan fazla adı vardır. Gebre, kepere, keper, gavur bostanı bunlardan birkaçıdır. A ve E vitamini başta olmak üzere vitamin yönünden zengin olan kapari bitkisinin MS hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin olan kapari; kabızlık, idrar sorunları, balgam söktürücü, solucan düşürücü, ağrı kesici, romatizma, felç, iskorbüt hastalığı, kan bozuklukları, gut hastalığı, hemoroit rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Trombosit sayısını arttırması nedeniyle kanser hastaları için şifalı olan kapari, en çok flavonoid içeren gıdalardan biridir. Karaciğer yağlanmasını azaltıcı etkisi olan kaparinin lif oranı da yüksektir. Kapariyi, turşu, reçel ve salamura yapımında kullanarak tüketebilirsiniz. Salata, pizza, hamur işi ve benzeri zeytin kullandığınız yiyecekler de zeytin yerine tüketebilirsiniz. Her türlü et yemeğinin yanında pişirilerek tüketilebilir. Çayı yapılarak içilebilir” diye konuştu.

Alkan, şehir içerisinde cami, okul ve diğer kurumların bahçelerine güzek kokusu için iğde, toz karşı at kestanesi ve yılda beş metre boy veren pavlonya ağaçlarının fidanlarının dikileceğini sözlerine ekledi. Kaymakam Alkan’ın konuşmasının ardından Mehter Marşları eşliğinde fidanların dikimi yapıldı.Fidan dikim törenine İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

