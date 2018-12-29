Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İSKİ’nin “Yüzer güneş enerji santrali' projesine ödül Haberi

İSKİ’nin “Yüzer güneş enerji santrali' projesine ödül Haberi

yüzer enerji panelleri havadan görüntü

Misyon Ödül Töreni Enerji Santrali Elektrik Enerjisi Erimli 

-detaylar
-fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSKİ’nin “Yüzer güneş enerji santrali" projesine ödül- Proje ile 4 bin 200 ağacın dikilmesine eş değer çevresel fayda sağlanıyor- 202 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte enerji üretiliyor İSTANBUL

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen “Verimlilik Proje Ödülleri” sahiplerini buldu. Yarışma kapsamında İSKİ, “Yüzer güneş enerji santrali" projesi ile Kamu kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.
Proje ile 4 bin 200 ağacın dikilmesine eş değer çevresel fayda sağlanırken 202 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte enerji üretiliyor. Verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması amacıyla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen “Verimlilik Proje Ödülleri” sahiplerini buldu. Yarışmanın ödül töreni, 18 Aralık 2018 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Yarışma kapsamında bu yıl İSKİ, “Yüzer güneş enerji santrali" projesi ile Kamu kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.
Daha önce de; Uluslararası Yeşil Dünya Ödülleri’nin Yeşil Enerji Kategorisinde “Küresel Altın Ödülü”ne layık görülen proje, bir kez daha ödülle taçlandırıldı. 202 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte enerji üretiliyor İSKİ'ye, kamu kategorisinde verimlilik proje ödülü kazandıran, “İstanbul Tatlı Su Kaynaklarında Yüzer Güneş Enerji Santralinin Kurulması ve Verimliliğin Değerlendirilmesi Projesi” ile; kurumun faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sahip olduğu potansiyel yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak, enerji maliyetinin önemli ölçüde düşürülmesi amaçlanıyor. Büyükçekmece Gölü yüzeyine iki farklı yüzdürücü sistemle kurulan enerji panelleri ile; Büyükçekmece Gölü’nden 202 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte enerji (315 bin Kilowatt saat elektrik enerjisi) üretilebiliyor. Proje ile 4 bin 200 ağacın dikilmesine eş değer çevresel fayda sağlanıyor Bu proje; yılda 164 ton Karbondioksit salınımı önlüyor ve 13 ton Karbondioksit egzoz emisyonu (karbon emisyonu) azaltıyor. Bu da trafikten 135 aracın çekilmesi ve 4 bin 200 ağacın dikilmesine eş değer çevresel fayda sağlıyor. İSKİ’nin kamu kategorisinde kazanmış olduğu ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan’a takdim edildi.
İlgili Foto Galeriler
Kırmızı Halıda Şıklık YarışıKırmızı Halıda Şıklık Yarışı
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı