İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan: “Su bize emanet” Haberi

-Protokol konuşmaları

-Cüneyt Arkından görüntüler

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL ) -- Cüneyt Arkın'dan İSKİ'ye övgü- İSKİ, Geleneksel Vefa Buluşması’nı gerçekleştirdi İSTANBUL



- İSKİ’nin Yaşlılar Haftası dolayısıyla gelenekselleştirmiş olduğu “Vefa Buluşması” gerçekleşti. Yaşlılarla bir araya gelen İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, suyun insanlık tarihi için önemine değinerek, “Su, bize emanet” dedi.

İSKİ, Yaşlılar Haftası münasebetiyle gelenekselleştirmiş olduğu “Vefa Buluşması” programını gerçekleştirdi. Zeytinburnu 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ve usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın yanı sıra çok sayıda yaşlı vatandaş katıldı.

Yaşlıların masalarını gezerek tek tek onlarla sohbet eden İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, “Suyu ihtiyacımız olduğu kadar kullanalım” mesajları verdi. Dualarla başlayan program, protokol konuşmaları ve çeşitli kısa film gösterimleriyle devam etti. “Su, bize emanet” Yaşlıların buluştuğu organizasyonda konuşan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, “Su insanoğlu için en önemli yaşam kaynağı. Aynı zamanda su, temizlik, hijyen ve sağlık açısından da çok önemli. Su olmadan buğday da olmuyor, ekmek de olmuyor. Tabi İstanbul'un nüfusu 16 milyon, dünyadaki çok sayıda ülkeden daha büyük bir nüfusa sahip. Su kıt bir kaynak, bu kıt kaynağı israf etmeden ihtiyacımız kadar kullanmamız gerekiyor. Evinizdeki suları boşa akıtmamamız ve çocuklarımıza torunlarımıza bunu öğütlememiz gerekiyor. Çünkü su da bize bir emanet” diye konuştu.

“İSKİ, İstanbul’u suya kavuşturdu” Suyun önemi hakkında konuşan Cüneyt Arkın ise, “Hepiniz memleketim kokuyorsunuz, Allah'a binlerce kez teşekkür ederim. İSKİ çok önemli bir işi başardı İSKİ kısa bir zaman içerisinde mahalle mahalle, bölge bölge İstanbul’u suya kavuşturdu. Allah’ın bize en büyük nimetlerden biridir su. Biri su ikram ettiği zaman su gibi berrak ol, günahsız, saf ve iyi ol denir” dedi.

Program, usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın kısa söyleşisinin ardından sona erdi. (FM-

