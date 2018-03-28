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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan: “Hamdolsun barajlarımız dolu”

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan: “Hamdolsun barajlarımız dolu”

Programdan görüntüler

Yarış Ödül Töreni Kompozisyon Lise Öğrenci Öğrenciler 

-Protokol konuşmaları
-Ödül töreninden görüntüler
-detay görüntüler

( İSTANBUL )- “Söz KonuSu Olunca” yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu İSTANBUL

- İSKİ’nin ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlemiş olduğu “Söz KonuSu Olunca” yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Öğrencilerle bir araya gelen İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, “Hamdolsun barajlarımız dolu ama bize düşen su kaynağının yanında bile olsak, suyu israf etmemek” dedi.
İSKİ tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenmiş olan “Söz KonuSu Olunca” yarışmasının ödül töreni gerçekleşti. Haliç Kongre Merkezi’ndeki törene İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan’ın yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Resim, kompozisyon, şiir, fotoğraf ve afiş gibi ayrı kategorilerde yapılan yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu. Öğrenciler ödüllerini İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Cafer Sezgin, Metin Akbaş ve Selami Taşer’in elinden aldı. “Su, canlı olan her şeyin yapı taşıdır” Gençlerle bir araya gelen İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, “Suyun şarıltısı, gençlerin cıvıltısı ve enerjisi ancak böyle büyük bir salonda bir araya getirilir dedik ve ödül törenimiz için Haliç Kongre Merkezimizi seçtik. Siz gençlerimizin düşünmesini istedik, su olmasaydı tabiat nasıl olurdu, İstanbul nasıl olurdu ve insan nasıl olurdu diye. Su olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı çünkü su hayatın kaynağı ve canlı olan her şeyin yapı taşıdır. Hayatın başlangıcı olan en eski Çağlar’dan bu yana su temel ihtiyaç kaynağımızdır. Hamdolsun barajlarımız dolu önümüzde bereket ve şifa getiren Nisan yağmurları da var ama bize düşen su kaynağının yanında bile olsak suyu israf etmemek” diye konuştu.

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