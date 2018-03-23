İSKİ Dünya Su Günü'nde öğrencilere özel etkinlik

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İSKİ’nin sosyal sorumluluk projesi olarak okullarda gösterimleri devam eden “Damlacık Okullarda”, 22 Mart Dünya Su Günü’nün haftasında özel programlarla öğrencilerle buluşmaya devam etti. "Volkan abinin" sahnede su kullanımının nasıl olması gerektiği ile ilgili sorduğu soruların tamamına doğru cevap veren öğrenciler, tiyatro gösterisiyle hem eğlendiler hem de su ile ilgili yeni bilgi sahibi oldular. Günlük hayat içerisinde suyun nasıl israf edildiğini, kendilerinin de rol aldığı kısa bir skeçle gören genç beyinler, Volkan abi ve arkadaşı Meraklı ile kahkahalara boğuldu. Hem güldüren hem eğiten Volkan abi ve Meraklı, miniklere su kullanma bilincini, su tasarrufu konularını aktardı. Programın ardından minik öğrenciler, suyu israf etmeyeceklerini ve suyu daha bilinçli kullanacaklarının sözünü verdiler. Birer Su Gönüllüsü olan öğrenciler, program sonunda "Volkan Abi"nin şarkılarıyla eğlendiler ve hediyelerini aldılar.

