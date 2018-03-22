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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
İSKİ'den klipli Dünya Su günü mesajı İzle

İSKİ'den klipli Dünya Su günü mesajı İzle

Klipten görüntü

( İSTANBUL -HD)- "Bilinçli su tüketimi ile daha açacak çok çiçek var" İSTANBUL

Alışkanlık Su Tüketimi Su Sıkıntısı Doluluk Oranı Yazılı Açıklama 


- İSKİ tarafından 22 Mart Dünya Su günü nedeniyle bir klip yayınlandı. "Bilinçli su tüketimi ile daha açacak çok çiçek var" sloganıyla yayınlanan klip büyük beğeni gördü. İSKİ tarafından 22 Mart Dünya Su günü nedeniyle bir klip yayınlandı."Bilinçli su tüketimi ile daha açacak çok çiçek var" sloganıyla yayınlanan klip bir hayli ilgi gördü. Ayrıca İSKİ konu ile ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada,"İstanbul, geçmişten bugüne kaderi her daim su ile şekillenen, güzelliğini sudan alan, dünyanın göz bebeği bir kadim kenttir. Çevresi denizlerle çevrili olan, Altın Boynuz Haliç’i ve tam kalbinden geçen Boğaz’ı ile İstanbul, dünyada ismi su medeniyeti olarak anılan iki kentten biridir.İstanbul, kartpostal güzelliğindeki 2 bin yıllık tarihi su yolları ve günümüzün en modern su tesisleri ile bugün adeta bir açık hava su müzesidir. İstanbul’a ve suya hizmet etmek ise şüphesiz kutsal görevlerden biridir. İSKİ olarak 12 bini aşkın personelimiz ile 7 gün 24 saat, kimi zaman yerin metrelerce altında, kimi zaman dev tesislerin üzerinde büyük bir aşkla İstanbul’a ve suya hizmet etmeye devam ediyoruz.Bugün İstanbul, Melen’den Istrancalar’a dek uzanan 17 farklı su kaynağı ve yaklaşık yüzde 90 baraj doluluk oranı ile hiçbir su sıkıntısı olmayan bir dünya metropolüdür. Ancak hiçbir kaynağın israf edilmemesi bilinciyle, verimli kullanım ve geleceğimiz için bilinçli su tüketim alışkanlıklarının 7’den 77’ye yayılması gerekmektedir. Bu vesile ile tüm İstanbulluların 22 Mart Dünya Su Gününü kutlar, “su gibi aziz” olmanızı dileriz"denildi.
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