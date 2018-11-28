İSKİ 10 yılda 200 bin öğrenciye su bilinci eğitimi verdi Haberi

-öğrencilerin konserinden görüntü

-Öğrencilerden görüntü

-kurdele kesimi

-Katılımcılardan görüntü

-Genel ve detay



( İSTANBUL )- Öğrenciler su için şarkı yazdı pet şişeleri enstrüman yaptı- İSKİ’den öğrencilere “Su Kullanma Bilinci” etkinlikleri İSTANBUL



- Öğrenciler 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Su Kullanma Bilinci Etkinlikleri’nin açılışında su için yazdıkları şarkıyı pet şişelerle ritim tutarak seslendirdi. Etkinliklerin açılışında konuşan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ise “Su kullanmayla ilgili seminerlerimizde son 10 yılda 200 binden fazla öğrencimize ulaştık. Binlerce çocuğumuza su, hayat, İstanbul dedik” ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Su ile Barışan Şehir İstanbul” Eğitimde İş Birliği Protokolü kapsamında 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Su Kullanma Bilinci Etkinlikleri’nin açılışı gerçekleştirildi.

İSKİ Merkez Kampüsü’nde gerçekleştirilen açılışa İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende öğrencilerin bilinçli su tüketicisi olmaları ve susuzluğa karşı kaynakların korunmasının önemine dikkat çekildi. Ardından törende sahneye çıkan öğrenciler su için yazıkları şarkıyı pet şişeler ve içine koydukları atıklarla çaldı. Öğrencilerin performansı katılımcıların beğenisini kazanırken sonrasında etkinliklerin açılış kurdelesi kesildi. Törende konuşan Turan, ise son on yılda 200 bin öğrenciye su bilincinin sağlanmasına yönelik seminer verildiğini ifade ederken su kaynaklarının giderek azaldığı dünyada eğitimlerin artarak devam edeceğini dile getirdi. “Son 10 yılda 200 binden fazla öğrencimize ulaştık” Su bilinci kazanmanın önemine değinene ve öğrencilere yönelik eğitimlerin süreceğini ifade eden İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, “Bugün çok farkında değiliz ama su çoktan stratejik bir varlık haline geldi. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz su kullanma bilinci açılışı etkinlikleri çocuk ve gençlerimize temel bir su bilgisi kazandırmayı hedefliyor. Su kullanmayla ilgili seminerlerimizde son 10 yılda 200 binden fazla öğrencimize ulaştık. Bu sene hedefimiz 340 okulda 40 bin öğrencimizle bir raya gelmek. Tesis maketi ve kitapçıkla 320 binden fazla çocuğumuza ulaştık. Binlerce çocuğumuza su, hayat, İstanbul dedik” ifadelerini kullandı. "Okullarımızla birlikte geziler, etkinlikler, yarışmalar düzenlenmiş olması çok anlamlı" Öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren su bilinci kazanmasının önemini ifade eden ve azalan kaynaklarının bilinçli tüketiminin sağlanması gerektiğini ifade eden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Gerçekten de su hayat, bereket, özellikle suyun tasarruflu kullanımı ve su mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasının eğitim kurumlarıyla ilişkilendirilmesi çok anlamlı. Okullarımızla birlikte geziler, etkinlikler, yarışmalar düzenlenmiş olması çok anlamlı" diye konuştu.

“Su İle Barışan Şehir İstanbul” Eğitimde İş Birliği Protokolü kapsamında eğitim gezileri, su kullanma bilinci seminerleri, yarışmalar, damlacık okullarda tiyatro gösterisi, tesis maketleri ve faaliyet kitapçıklarının öğrencilere dağıtımları gerçekleştiriliyor. Geziler sayesinde bugüne kadar 9 bin 181 öğretmen ve öğrenci tesislerde inceleme yapabilme imkanı yakaladı. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ise 260 su kullanma bilinci eğitim gezileriyle yaklaşık 12 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenmektedir. Geçtiğimiz eğitim yılında ise protokol kapsamındaki birçok etkinlikle İstanbul’da 321.864 öğrenciye ulaşıldı. (HK-HK-

