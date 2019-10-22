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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
İskenderun körfezinde şiddetli yağmur ve fırtına balıkçıları canından ediyordu

İskenderun körfezinde şiddetli yağmur ve fırtına balıkçıları canından ediyordu

Barınaktan detay

Mahsur Kaldı Şiddetli Yağış Karaağaç Balık Tutma Balık Tutmak 

-Balıkçılar detay

( HATAY ) HATAY

-. İskenderunda yağmurlu havada avlanmaya çıkan 6 Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı bağlı DEGAK-10 dalgıçları tarafından kurtarıldı. İskenderun Körfezi'ne tekne ile balık tutmak için açıldıktan bir süre sonra şiddetli yağış ve fırtınaya yakalanan balıkçılar Arsuz karaağaç bölgesinde teknelerinin su alması ve yağmur nedeni ile mahsur kaldılar. 6 balıkçının yardımına Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına DEGAK-10 dalgıç timi yetişti ve balıkçılar kurtarıldı. Yaklaşık 1,5 saat telefonları çekmediği için durumlarını haber veremeyen balıkçılar barınakta bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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