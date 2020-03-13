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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
İskenderun körfezi fırtına ve yağmur nedeni ile Turkuaz rengine büründü

İskenderun körfezi fırtına ve yağmur nedeni ile Turkuaz rengine büründü

iskenderunda etkili olan fırtına

Amatör Balıkçı Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Deniz Trafiği Balık Tutma 

-deniz balıkçı barınağı kayıklar ve gemiler
-denizin turkuaz rengine dönüşmesi
-yağmur ve su altında kalan adana yolu
-araçların zor anları

( HATAY )- Etkili olan sağanak yağmur ve fırtına İskenderun Adana yolunun bir bölümünde trafiği felç etti HATAY

- İskenderun’da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken körfezin rengi turkuaza dönüştü. İskenderun’da gün boyu devam eden sağanak yağmur ve fırtına akşam saatlerinde iyice şiddetlendi. Fırtına ve yağmur özellikle deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İskenderun körfezinin mavi sularının turkuaz rengine dönüştüğü İskenderun’da fırtınaya aldırış etmeyen amatör balıkçılar denizin bu güzel manzarasında balık tutmaya devam ettiler. Fırtına ve yağmurun akşam saatlerinde şiddetini arttırması nedeni ile İskenderun Adana yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Sürücülerin zor anlar yaşadıkları bölgede araçlar su içerisinde ilerlemekte güçlük çektiler.
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