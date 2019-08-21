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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İskenderun'da trafik kazası: 2 yaralı - HATAY

İskenderun'da trafik kazası: 2 yaralı - HATAY

- İskenderun'da trafik kazası - 2 yaralı - Olay yerinden detaylar - Ambulans görüntüleri Hatay 'da trafik kazası: 2 yaralıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde Suriyeli Murgaf Ş'nin kullandığı 34 JF 731 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen Muhammet Ö. idaresindeki 31 ACH 063 plakalı kamyonete arkadan çarptı.Kazada kamyonet sürücüsü Muhammet Ö. ile minibüs sürücüsü Murgaf Ş. yaralandı.İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden çıkarılan sürücüler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası Kırmızı Işık Oğlan 

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