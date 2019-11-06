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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İskenderun'da polisten drone destekli uygulama

İskenderun'da polisten drone destekli uygulama

polisin uygulamalarından görüntü

Emniyet Müdürü Terörle Mücadele Suç Örgütü Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Polisleri 

-şahıs ve araç aranmaları
-polisin drone uçurması
-drone ile havadan alınan görüntüler
-uygulamadan detaylar
-polis müdürlerinin vatandaşla çay içmesi

( HATAY ) HATAY

- İskenderun Emniyet müdürlüğü ekipleri kentin 10 ayrı bölgesinde eş zamanlı yol denetimleri uygulaması yaptı. Özel Harekat polisleri ve terörle mücadele ekiplerinin de yoğun olarak katıldıkları uygulamalara drone görüntüleri ile havadan destek verildi İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler şehrin birçok yerinde huzur ve güven operasyonları gerçekleştirdiler. İskenderun'un 10 ayrı noktasında 500 polisle gerçekleştirilen huzur operasyonunda suç oranlarının yüksek olduğu bölgelere girilerek tüm şüpheli yerler özel harekat polisleriyle arandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun ilçe emniyet müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamalar Esentepe, Kocatepe, Gültepe ve Çankaya mahallelerinde devam etti. Uyuşturucu, hırsızlık ve suç örgütü kurma gibi girişimlerde bulunanlara karşı başlatılan sıkı denetimlere kapsamında yapılan uygulamalara Özel harekât polisleri destek verirken Polis droneside uygulamalara davadan aldığı görüntülerle destek verdi. MÜDÜRLER UYGULAMALARI DENETLEDİLER Suç ve suçlu ile mücadele konusunda geçtiğimiz yıllara oranla ciddi anlamda bir hareketliliğin yaşandığı İskenderun'da gerçekleştirilen uygulamaları Hatay il emniyet Müdür yardımcısı Tuncay Pekin ve İskenderun emniyet müdürü Müdürü Nevzat Güneş denetlediler. Esentepe'de bir kahvede vatandaşlarla oturup çay içen polis müdürleri bölge halkının emniyet ile ilgili sorunlarını dinlediler.
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