İskenderun'da polislere öfke kontrolü semineri verildi - HATAY

- Seminerin verildiği salondan ve katılımcılardan görüntüler - Seminerden görüntülerİskenderun'da polislere öfke kontrolü semineri verildiHATAY (AA) - İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline öfke kontrolü semineri verildi. Şehit Haydar Polis Merkezi'ndeki eğitimlerde, polislere olaylara müdahale sırasında yaşanılan sinir ve öfkenin kontrolleri anlatıldı.Bir hafta süren seminerlere İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de katıldı.
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