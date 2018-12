İskenderun'da Noel ayini

-mum yakan insanlar

HATAY



- Hatay'ın İskenderun ilçesinde Rum Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen ayinle Noel kutlandı. İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi.

Kiliseye gelen Hıristiyan vatandaşlar, mum yakarak dualar etti. İlahilerin okunduğu ayinde kilisenin papazı Dimitri Yıldırım Noel, dünya barışı için dua etti, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Dimitri Yıldırım kilisede bulunan cemaati şehitler için saygı duruşuna ve dua etmeye davet etti. "Şehitlerin ruhları şad olsun" diyen Dimitri Yıldırım, “Bizlerin Noel bayramını kutlayan devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

“Allah ülkemizi ve silahlı kuvvetlerimizi korusun” İskenderun Ortodoks kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur yaptığı konuşmada, Noel'in ve yeni yılın Türkiye’ye ve tüm insanlığa sağlık mutluluk getirmesi temellilerinde bulundu. Teymur, “Bayramımızı kutlamak lütfünde bulunan devlet büyüklerimize sivil toplum kuruluşu yetkililerine İskenderun ve Hataylı kadirşinas hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Tabi Noel’in hemen akabinde yeni yıla giriyoruz yeni yılın Tüm dünyaya, özellikle de Türkiyemize barış, huzur, mutluluk ve bolluk getirmesini diliyorum. Şehitlerimiz bizim içinde çok değerlidir önemlidir. Ülkemiz için hayatını feda etmiş aziz şehitlerimize rahmet diliyor ve onların manevi huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hem ülkemizi hem silahlı kuvvetlerimizi Allah her zaman korusun Devletimize zeval vermesin. Biz bu mutluluğu asırlardır burada yaşayan vatandaşlar olarak her zaman şükranla yaad ediyoruz. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin yeni yılda diliyorum ki bütün güzellikler ülkemizin ve tüm insanlığın olsun" şeklinde konuştu.