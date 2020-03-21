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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İskenderun'da Kovid-19 tedbirleri - HATAY

İskenderun'da Kovid-19 tedbirleri - HATAY

- İskenderun Belediyesi'nin dezenfekte çalışması Hatay ve Mersin'de Kovid - 19 tedbirleri - Mersin'de belediye otobüsleri sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vermeye başladıHATAY/MERSİN (AA) - Hatay ve Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.Antakya Belediyesi, vatandaşların sıkça kullandığı 15 Temmuz Milli İrade ile Vali Ürgen Parkı'ndaki çocuk oyun alanları, banklar ve kaldırımlarda dezenfekte işlemi yaptı.İskenderun ilçesinde de Kaymakam İskender Yönden başkanlığında toplanan komisyon, kentte alınan tedbirleri değerlendirdi.İskenderun Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, kaymakamlık, ibadethaneler ve caddeleri dezenfekte etti. - Öğrencilerden "evde kal" çağrısıİskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yaptığı açıklamada, belediyeye bağlı Kadın Kültür Merkezinde görevli uzman eğitmenler ve kursiyerler tarafından maske üretimine başladığını bildirdi.Tosyalı, maskelerin risk grubundaki vatandaşlara dağıtılacağını kaydetti.
Altınözü İmam Hatip Lisesi Sanat Kulübü öğrencileri ise aldıkları tedbirler kapsamında çektikleri "Evde kal" görselini sosyal medyadan yayımladı.

Sosyal Medya Kaymakamlık Kaldırımlar Sağlık Çalışanları Öğrenciler 

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