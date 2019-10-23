Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İskenderun'da güven ve huzur devriyeleri uygulama yaptı

İskenderun'da güven ve huzur devriyeleri uygulama yaptı

polislerin emniyetten çıkışları

Polis Polis Kontrolü Emniyet Müdürlüğü Kışla Trol 

-köprülerde yapılan uygulamalar
-üst aramaları
-araç aramaları
-bir vatandaş ile röportaj

( HATAY ) HATAY

- İskenderun emniyeti 300 polisin katıldığı huzur ve güven denetimlerinde şüpheli şahıslar ve riskli bölgelerde hassas uygulama yaptı. İskenderun ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler kentin hassas ve riskli bölgelerinde denetimler yaptılar. Yaklaşık 300 polisin katıldığı huzur ve güven devriyelerinde 2700 kişi ve 905 araç sorgulandı. Halkın huzur ve güvenini tesis etmek için yapılan denetimler özellikle kenti ikiye ayıran köprüler üzerinde ve suç olaylarının çokça yaşandığı riskli bölgelerde yapıldı. Araçlar ve şahısların arandığı denetimlerden vatandaşlarda memnun oldukları gözlendi. Denetimlerde polis kontrolünden geçen bir vatandaş ‘bu denetimler bizim için yapılıyor daha ne isteyelimki polis üzerine düşeni yapıyor memnunuz ‘ şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Erzurum'da meydan savaşı gibi kavgaErzurum'da meydan savaşı gibi kavga
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı