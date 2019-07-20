Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İskenderun'da deniz kıyısında kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu

İskenderun'da deniz kıyısında kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu

olay yerinde cesedin cenaze aracına konması

Deniz Kıyısı Jandarma Cenaze Aracı Devlet Hastanesi Cinayet 

-jandarma araçları ve ekipler
-olayın yaşandığı bölge
-cesedin hastaneye götürülmesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz kıyısına vurmuş halde başı ve kolları olmayan bir erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre olay İskenderun Sarıseki mahallesinde deniz kıyısında Yunus sütunları adı verilen bölgede yaşandı. Denize girmek için bölgeye gelen bir kadın sahilde kıyıya vurmuş halde bir ceset olduğunu görünce durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede ve ceset üzerinde detaylı araştırma yaptılar. Cumhuriyet savcısının da olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından başı ve kolları olmayan ve 35 yaş üzerinde olduğu tahmin edilen erkek cesedi otopsi yapılmak üzere İskenderun devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin başının ve kollarının nasıl koptuğu olayın cinayet olup olmadığının tespiti için soruşturma başlatılırken bir yandan da denizde yakınları kayıp olan ailelerle iletişime geçildi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı