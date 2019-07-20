İskenderun'da deniz kıyısında kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu

-jandarma araçları ve ekipler

-olayın yaşandığı bölge

-cesedin hastaneye götürülmesi



( HATAY ) HATAY



- Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz kıyısına vurmuş halde başı ve kolları olmayan bir erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre olay İskenderun Sarıseki mahallesinde deniz kıyısında Yunus sütunları adı verilen bölgede yaşandı. Denize girmek için bölgeye gelen bir kadın sahilde kıyıya vurmuş halde bir ceset olduğunu görünce durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede ve ceset üzerinde detaylı araştırma yaptılar. Cumhuriyet savcısının da olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından başı ve kolları olmayan ve 35 yaş üzerinde olduğu tahmin edilen erkek cesedi otopsi yapılmak üzere İskenderun devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin başının ve kollarının nasıl koptuğu olayın cinayet olup olmadığının tespiti için soruşturma başlatılırken bir yandan da denizde yakınları kayıp olan ailelerle iletişime geçildi.

