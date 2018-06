İşkence yapılarak öldürülen kedinin 4 ayağı ve kuyruğunu kestiler İzle

-kediyi inceleyen veteriner

( MUĞLA ) -- Bodrum’da 4 ayağı ve kuyruğu kesik kedi ölüsü bulundu- Bodrum'da kedi vahşeti MUĞLA



- Muğla'nın Bodrum ilçesinde dört ayağı ve kuyruğu kesilip, işkence yapılarak öldürülen kedi vatandaşları isyan ettirdi. Kediyi bulan vatandaşlar yapılan vahşete büyük tepki gösterdi. Sakarya'da ayakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpek ve Bursa'daki 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsü haberleri gündemden düşmeden benzer bir olayda Bodrum'da yaşandı. Konacık mahallesinde bulunan bir sitede yaşayan vatandaşlar, 4 ayağı ve kuyruğu kesilmiş halde kedi ölüsü buldu. Vücudunda kesici alet izleri bulunan kediye işkence yapıldığı görüldü.

Karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düşen site sakinleri son zamanlarda sıklıkla yaşanan hayvan ölümlerine isyan etti. Gözyaşlarına boğuldular Sabah saatlerinde çöp dökmek için yola çıkan Gizem Kırtay site yanındaki duvar kenarından gelen kokuyu merak edip baktı. İlk önce bir şeye benzetemediği cismi inceleyen Kırtay, aynı sitede yaşayan veteriner Filiz Seven’i çağırdı. Seven gördüğü manzara karşısında şok oldu. Kedinin ön iki ayakları yarısına kadar kesilmiş, arka ayakları tamamen kesilmiş ve kuyruğu kopmuş olduğu ortaya çıktı. Bir süre kediyi inceleyen Seven, karnından şişlenmiş ve kafatasına sert bir cisimle vurulan kediye kişi veya kişilerce işkence yapıldığını iddia etti. Site sakinleri ise kediye yapılan vahşet karşısında gözyaşlarına boğuldu. Yoldan gecen vatandaşlarda kediye bunu yapanlara isyan etti. Veteriner hekim Filiz Seven kediye işkence yapıldığını söyleyerek “Kedinin ayakları kesilmiş, işkence görmüş, yakın bir zamanda ölmüş. Bu zulmü bu hayvana nasıl yaparlar” dedi.

Site sakini Gizem Kırtay ise “Ülkemizde böyle işkence görmüş birkaç tane örneğini gördük. Bu büyük bir haksızlık hayvanlar yapılan. Bunlar bizlerle yaşayan canımızın bir parçası. Onlara böyle davranılmamalı. Yasaların buna bir şekilde dur dememsi gerekiyor. Bakın burada hayvan işkence görmüş ve biz hiç kimseye haber veremiyoruz. Bu durumun cezasını kim çekecek. Biz burada bir kedi değilde insan görmüş olsaydık, haber ajansını mı arardık yoksam polisimi arardık. Artık bu duruma bir dur demenin zamanı geldi” dedi.

Veteriner hekimin incelemelerinin ardından kediyi bulunduğu yerden alan site sakinleri boş bir araziye gömdü. (EA-