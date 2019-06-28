Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
İşkence mağduru kadınlara ikinci darbeyi çevreleri vuruyor (1) - AFRİN İzle

İşkence mağduru kadınlara ikinci darbeyi çevreleri vuruyor (1) - AFRİN İzle

- Cezaevinde doğum yapmak zorunda kalan ve çıktıktan sonra eşi tarafından terk edilen Sündüs Fülfüle ile röportajAFRİN/ANKARA (AA) - MERYEM GÖKTAŞ/ÖMER KOPARAN - Beşşar Esed rejimince 11 ay alıkoyulan, cezaevinde doğum yapmak zorunda kalan ve çıktıktan sonra eşi tarafından terk edilen Sündüs Fülfüle, kendi ayakları üzerinde durabilmek için üçüncü kez üniversite okuyor.Lazkiyeli öğretmen Sündüs Fülfüle, iki üniversite mezunu. Hemşirelik ve ilahiyatın ardından şimdi de Özgür Halep Üniversitesinde siyaset bilimi öğrenimi gören Fülfüle, 40 yaşında ve iki çocuk sahibi.Hamile olduğu sırada 8 aylık bebeğine de bakan ve bu sırada alıkonulan Fülfüle, tutuklanma sürecini AA muhabirine şu sözlerle anlattı:"Devrimin başında öğretmenlik yapıyordum. 10'uncu ve 11'inci sınıflara fıkıh ve kelam dersleri veriyordum. Dera'da devrim başlayınca bize de cesaret geldi. Kadınlar olarak Lazkiye'de edebimizle ahlakımızla devletimize karşı gelmeden gösterilere başladık. Sadece reform yapılmasını ve tutuklamaların azalmasını talep ediyorduk.Hedef başta hiçbir şekilde rejimi devirmek değildi. 1980'deki Hama katliamı döneminden cezaevinde kalan birçok insan vardı, onların hakkını arıyorduk. Maaşların artmasını talep ediyorduk. Gösterilere kadın arkadaşlarla başladık. Bir anda bulunduğumuz alanın giriş ve çıkışları kapatıldı. Erkekler de protestolara dahil oldu. Onlarla istihbarat ve güvenlik güçleri de girdi. O günkü protestoda ben ve yanımdaki 3 kadın tutuklandık. Toplam 16 kişiyi tutukladılar." - "Tutuklandıktan 4 ay sonra aileme öldüğümü bildirmişler"Mayıs 2011'de cezaevine girdiğini söyleyen Fülfüle, "11 ay boyunca Adra Hapishanesi'nde kaldım. Tutuklandığımda kızım 8 aylıktı ve hamileydim. Tutuklandıktan 4 ay sonra aileme öldüğümü bildirmişler." dedi.
Fülfüle doğumu yaklaştığında askeri hastaneye götürüldüğünü, bir hemşirenin ricasını kabul etmesi ile ailesine telefon edebildiğini dile getirdi.Ailesinin, savcıya yüksek miktarda rüşvet vermesi üzerine bebeğiyle döndüğü cezaevinden çıktığını belirten Fülfüle, güvende olabilmek için çocuklarını da alarak muhaliflerin kontrolündeki alanlara kaçtığını kaydetti.

Güvenlik Güçleri Öğretmen Askeri Hastane Üniversite Mezunu Öğretmenlik 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı