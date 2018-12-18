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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İşkence gören papağana bakanlık sahip çıktı İzle

İşkence gören papağana bakanlık sahip çıktı İzle

Papağan'ın tedavi görmesi

Sosyal Medya Demirli Bakanlık Suç Duyurusu İşkence 

-arşiv görüntüler

( ANKARA )- Papağan tedavi altına alındı ANKARA

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, talimatının ardından işkence gören papağan tedavi altına alındı. Bakan Pakdemirli, sosyal medyada yayınlanan papağana işkence videosu hakkında, “İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık” açıklamasını yaptı. Bakan Pakdemirli'nin talimatının ardından şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınarak tedavisine başlanıldı.
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