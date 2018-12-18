Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İşkence edilen papağanın son durumu böyle görüntülendi Haberi

İşkence edilen papağanın son durumu böyle görüntülendi Haberi

Papağan şırınga ile beslenmesi

Sosyal Medya Denetimli Serbestlik Aile İçi Şiddet Suç Duyurusu Harekete Geç 

-Detay görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Gözaltına alınan Murat Özdemir isimli şahıs tarafından işkence edilen ve tedavi altına alınan papağanın son görüntüleri yürekleri ısıttı. Yarışma programından diskalifiye edilen Murat Özdemir (45), bir papağana yaptığı akıl almaz işkenceyi sosyal medyada paylaşmasıyla Türkiye'nin gündemi oldu. Özdemir'in yayınladığı video, görenlerin kanını dondurdu. 58 saniyelik videoda Özdemir, papağanın boğazından sıkarak havaya kaldırıp işkence etti. Papağanın nefessiz kalışı ve acı acı haykırması da görüntülere yansıdı. Özdemir'e sosyal medyada çığ gibi tepki yağarken, hayvanseverler de ayağa kalktı. Tarım ve Orman Bakanlığı da devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, papağana şiddet görüntülerine ilişkin, "İlgili şahıs hakkında bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık" ifadelerinde bulundu. Suç makinesi çıktı Olayın ardından Beşiktaş İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler Özdemir’i Ortaköy’de bulunan evinde gece yarısı gözaltına aldı. Şüpheli Özdemir bugün öğle saatlerinde serbest bırakıldı. Ancak Özdemir, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Özdemir'in uyuşturucu, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise denetimli serbestlikle tahliye edildiği belirtildi. Papağan tedavi altına alındı Murat Özdemir'in şiddet uyguladığı papağana Tarım İl Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu ve sabah saatlerinde veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Veteriner kontrolünde ilk aşamada çığlık atmaya devam eden papağan bir süre sonra tedavisinin tamamlanmasıyla sakinleşti. Papağan, hekimler tarafından örtüye sarıldı ve beslendi. Keyfi yerinde görünen papağanın şırınga ile beslenmesi de görenlerin içini ısıttı.
İlgili Foto Galeriler
İntihar Eden Eşini Görmek İsteyen Kadının Feryadı Yürek Yaktıİntihar Eden Eşini Görmek İsteyen Kadının Feryadı Yürek Yaktı
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı