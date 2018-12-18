İşkence edilen papağanın son durumu böyle görüntülendi Haberi

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( ANKARA ) ANKARA



- Gözaltına alınan Murat Özdemir isimli şahıs tarafından işkence edilen ve tedavi altına alınan papağanın son görüntüleri yürekleri ısıttı. Yarışma programından diskalifiye edilen Murat Özdemir (45), bir papağana yaptığı akıl almaz işkenceyi sosyal medyada paylaşmasıyla Türkiye'nin gündemi oldu. Özdemir'in yayınladığı video, görenlerin kanını dondurdu. 58 saniyelik videoda Özdemir, papağanın boğazından sıkarak havaya kaldırıp işkence etti. Papağanın nefessiz kalışı ve acı acı haykırması da görüntülere yansıdı. Özdemir'e sosyal medyada çığ gibi tepki yağarken, hayvanseverler de ayağa kalktı. Tarım ve Orman Bakanlığı da devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, papağana şiddet görüntülerine ilişkin, "İlgili şahıs hakkında bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık" ifadelerinde bulundu. Suç makinesi çıktı Olayın ardından Beşiktaş İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler Özdemir’i Ortaköy’de bulunan evinde gece yarısı gözaltına aldı. Şüpheli Özdemir bugün öğle saatlerinde serbest bırakıldı. Ancak Özdemir, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Özdemir'in uyuşturucu, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise denetimli serbestlikle tahliye edildiği belirtildi. Papağan tedavi altına alındı Murat Özdemir'in şiddet uyguladığı papağana Tarım İl Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu ve sabah saatlerinde veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Veteriner kontrolünde ilk aşamada çığlık atmaya devam eden papağan bir süre sonra tedavisinin tamamlanmasıyla sakinleşti. Papağan, hekimler tarafından örtüye sarıldı ve beslendi. Keyfi yerinde görünen papağanın şırınga ile beslenmesi de görenlerin içini ısıttı.

