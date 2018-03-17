İskeleden düşen inşaat işçisi öldü - KAYSERİ

- İskeleden düşen inşaat işçisi öldü - Olay yerinden detay görüntüler - Polis ekiplerinden detay görüntüler - Ölen işçinin düştüğü yerden görüntü Kayseri 'de iskeleden düşen inşaat işçisi öldüKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Talas ilçesinde, inşaatın 13'üncü katında kurulu iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi.Mevlana Mahallesi'ndeki bir inşaattın 13. katında işçi olarak çalışan 30 yaşındaki İlhan Ardıç, dinlenmek için çıktığı iskelede dengesini kaybederek düştü.İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ardıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Ardıç'ın cesedi, incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.