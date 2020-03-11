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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İskeleden denize atlayan şahsı polis kurtardı

İskeleden denize atlayan şahsı polis kurtardı

OLAY YERINDEN DETAYLAR

( SİNOP ) SİNOP

Polis Psikoloji İntihar Girişimi Memur Polis Ekipleri 


- Sinop’ta iskeleden denize atlayarak intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahsı polis kurtardı. Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında yabancı uyruklu bir kişi, Sinop İskelesi’nden denize atlayarak intihara teşebbüs etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Polis memurları denize atlayarak vatandaşı kurtardı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. (OSM-SLH-Y)
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