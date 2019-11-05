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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
İskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ

İskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ



: - Sıva yapılan bina ve iskeleden görüntüler Kahramanmaraş 'ta iskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sıva çalışması için kurulan iskele halatının kopması sonucu 2 inşaat işçisi yaralandı.İlçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde bir binanın dış sıva çalışmasını yapan Mustafa Çam (32) ve Hasan Cücük (31), iskele halatının kopması sonucunda yere düştü.Yaralanan işçilere ilk yardımı yapan arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

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