İskele halatı koptu iki işçi ölümden döndü

-Pencere önünde beklemeleri

-Can-Kur ekiplerinin kurtarma çalışması

-İşçilerin kurtarılması

-İskele ve binanın genel görüntüsü

--Arşiv Görüntü-



( ADANA )- Adana'da 9 katlı bir binada onarım yapan işçilerin bulunduğu iskelenin halatı 7. katta kopunca 5. katın pencere boşluğuna düşen işçileri Can-Kur ekipleri kurtardı- 17 Kasım günü aynı binada yine halat kopması sonucu bir işçi ölümden dönmüştü ADANA



- Adana'da 9 katlı bir binada onarım yapan işçilerin bulunduğu iskelenin halatı 7. katta kopunca 5. katın pencere boşluğuna düşen işçileri Can-Kur ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir binada işçiler onarım çalışması başlattı. Dış cepheye halatlara bağlı bir şekilde iskele kurup sabah saatlerinde çalışma başlatan işçiler iskele ile 7. kata geldikleri sırada iskelenin iki halatı kopunca işçiler düşme tehlikesi geçirdi. Halatlara tutunan ve ölümden son anda kurtulan iki işçi 5. kata kadar sarkarak pencerenin boşluğuna sığındı. Bu arada çevredeki vatandaşlar ve diğer işçiler hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri pencere boşluğunda kurtarılmaya bekleyen iki işçiye 6. katın penceresinden merdiven sarkıtıp bellerinden de iple bağlayarak onları yukarı çekti. Kısa süre sonra ölümle burun buruna gelen iki işçi kurtarıldı. 17 Kasım Cumartesi günü de aynı binada bir işçi yine halat kopması sonucu mahsur kalmış ve kurtarılmıştı. Polis iş kazalarıyla ilgili soruşturma başlattı.

