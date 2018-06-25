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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- İskele Caddesinde dönüşüm başladı

- İskele Caddesinde dönüşüm başladı

DIRONLA CADDE GÖRÜNTÜTÜ

Kaldırımlar Konsept Trafik Sorunu 

-İŞ MAKNELERİNİN ÇALIŞMASI
-Cadde esnafından Rıfat Yılmaz İLE RÖP
-DİĞER DETAYLAR

( VAN ) VAN

- Van Büyükşehir Belediyesi, kentin en uzun ve en işlek caddesi olan İskele Caddesindeki çalışmalarına başladı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatıyla çift yönlü trafiğe açılacak olan İskele Caddesi’ne ilk kazma vuruldu. Caddenin eski kaldırımları sökülürken, Caddedeki ağaçlar ise Park ve Bahçeler Dairesi tarafından oluşturulan özel bir ekibin titiz çalışmasıyla sökülerek başka alanlara naklediliyor. Türkiye’nin en uzun caddelerinden biri olan ve şehir merkezi ile Van Gölü’nü birleştiren İskele Caddesi’nde yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda İskele Caddesi trafiği çift yöne açılırken, 7 kilometrelik caddenin tek yön olan 2 kilometresinde peyzaj ve ışıklandırma çalışması yapılacak. Taleplerine kulak veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’na teşekkür eden Cadde esnafından Rıfat Yılmaz, “Biliyorsunuz İskele Caddemiz Türkiye’nin en uzun caddelerinden bir tanesidir. Burada yapılacak olan dönüşümün hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda hem de görsel anlamda caddemize çok şey katacağına inanıyoruz. Caddenin çift yön olması ve prestij cadde haline gelmesi biz esnaf açısından çok daha faydalı olacak. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Yapılan çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini anlatan cadde esnafından Abdullah İnan ise “Büyükşehir Belediyesine burada yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyoruz. İskele Caddesi’nin çift yön olması gerek biz esnaf açısından gerekse de kentteki trafik sorunun giderilmesi noktasında son derece önemlidir. Somut olarak da çalışmaların başlaması sevindiricidir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Caddede neler yapılacak? Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu tarafından bayram öncesi çalışmaların başlayacağı müjdesi verilen İskele Caddesi’nde, kaldırım ve asfalt tamamen yenilenerek peyzaj çalışması sıfırdan yapılacak. Ayrıca caddenin 2 kilometrelik kısımda yeni ışıklandırma konsepti uygulanarak cadde modern bir yapıya kavuşturulacak. (EKİP-ŞAK-Y)
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