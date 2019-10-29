İşitme ve konuşma engelli gençlerden Mehmetçiğe destek - BİLECİK Haberi
- Genel detaylar - Kamptan detaylar - Gençlerden detaylar - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in açıklamaları - Asker selamından detaylar İşitme ve konuşma engelli gençlerden Mehmetçiğe destek - Bilecik 'teki Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda düzenlenen 4 günlük kampa Türkiye'nin tüm illerinden katılan işitme ve konuşma engelli 81 genç, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere desteklerini ifade ettiBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda kamp yapan işitme ve konuşma engelli gençler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere asker selamıyla destek verdi.Türkiye'nin 81 ilinden sosyal medya aracılığıyla tanışan işitme ve konuşma engelli 81 genç, Samsun'un ardından "Macera Kampı" adını verdikleri buluşmanın ikincisini Pazaryeri'nde gerçekleştirdi.Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutlamak için 4 günlük kampa katılan gençler yemek yarışması, ip atlama etkinliği, kültür sohbetleri düzenledi. Kampı ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 81 ilden gençlerin buluşmak için Pazaryeri'ni seçmelerinden mutluluk duyduğunu söyledi.
Tekin, "Hepsi birbirinden güzel, o kadar iyi iletişim kuruyorlar ki inanılmaz. İşaret dili öğrenmediğim için çok üzgünüm. En kısa zamanda kursa gideceğim. Onlarla sohbet etmek istiyorum. Biz bütün engelleri kaldırdık. Yeniden gelmelerini istiyorum. Engelsiz bir kamp yaptık." dedi. Kamp sorumlusu Mustafa Çetin de bu tür etkinliklere devam edeceklerini anlattı.Gençler arasında çok güzel bir diyalog ortamı oluştuğunu vurgulayan Çetin, "Anlaşamadığımızı düşünenler var ama öyle değil. Kültür sohbetleri yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Bu kampın asıl amacı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı burada kutlamaktır. Hep birlikte olalım istedik." diye konuştu. Kampta tüm işitme ve konuşma engelli gençler, toplu halde asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere desteklerini ifade etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım