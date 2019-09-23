İşitme engellilere yönelik dijital çözümler bu sempozyumda masaya yatırıldı Haberi

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da düzenlenen 'Sağırlarda ve İşitme Engellilerde Dijital Dönüşüm Sempozyumu’nda engelli bireylere yönelik dijital çözümler ve yenilikçi eğitimler uzman kişilerce masaya yatırıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 23 Eylül Dünya İşaret Günü dolayısıyla 'Sağırlarda ve İşitme Engellilerde Dijital Dönüşüm Sempozyumu düzenlendi.

Ankara Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliğine düzenlenen sempozyuma çok sayıda engelli birey katıldı.

Sempozyumda; Sağır çocukların teknolojiyi öğrenmesi ve gençlerin teknoloji olanakları, sağır kadınların haklarını teknoloji içinde öğrenmesi, Uluslararası işaret dilleri Günü ve Türk işaret dili çalışmaları, sağır bireylerin iletişimde dijital dünya entegrasyonu ve kazanımları, iki dilli eğitim ve erken yaşta işaret dili ediniminin önemi, sağır ve işitme engellilerde erişebilirlik ve teknoloji, sağır ve işitme engelli bireylerin sorunları konuları çok yönlü konuşuldu. "3 bin 500 işitme engelli bebek test edildi" Sağır ve işitme engelli bireylere yönelik çalışmaların her geçen gün çeşitlilik kazandığını ifade eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç," "Koruyucuyu önleyici yaklaşım adı altında yenidoğan işitme testlerini önemsediklerini ifade eden Orhan Koç,” Genel sağlık sigortası kapsamında tüm sağlık kurumlarında yenidoğan işitme testinin ücretsiz bir şekilde hizmet verdiğini biliyoruz. 2005 yılından bu yana tarama testleri yapılmakta, 2011 yılından bu yana tüm hastanelerde yaygınlaştırarak yenidoğan bebeklerin yüzde 98'ini tarama testinden geçiriyoruz. 3 bin 500 işitme engelli bebek test edildi. Erken tanı koyulmuş olması, tıbbi cihaz ve teknoloji yardımıyla bu kardeşlerimizin işitme düzeyinde minimum olması yönünde ciddi çalıma yapılmakta. Bu bizim için çok önemli Doğuştan gelen işitme engelinin tespiti çok önemli.Bir çok tarama testi ile engelleri öncesinde tespit edip müdahale etmek çok önemli" dedi.

"Bilgiye erişim en temel haktır" Özellikle tıbbi cihaz anlamında teknolojik gereçlerin de genel sağlık sigortası kapsamında ödendiğini ifade eden Koç,". Erişim konusundaki engelleri ortadan kaldırmış durumdayız. Eğitim alanında ulusal sınavların yapılabiliyor olması , bu dilin standardı ediliyor olması konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. TÖMER ile yaptığımız çalışmalarda iyi bir yol aldığımızı söyleyebilirim.İşitme engelli kardeşlerimize yönelik çok ciddi çalışmalar hayata geçirildi. Bilgiye erişim en temel haktır.Engelliler açısından yüzde yüz erişe bilirliği önemsiyoruz. Sağlık bilgisi, dini bilgilere erişim konusunda kat etmemiz gereken mesafeler olduğunu vurgulamak istiyorum. Görüntülü çağrı almak hayat kurtarıcı bir hizmettir. Bunun tüm alana yaygınlaştırılması gerekir" diye konuştu.

Sempozyumda; engelli yaşlı vatandaşların ve ailelerinin sosyal hayata katılımlarını arttırmak, bağımsız yaşam becerilerini dijital teknolojik enstrümanlar ile geliştirmek, hayatı kolaylaştırmak için sektörde öncü olan kuruluşların hizmet sunumlarını tüketici olan kitle ve kamuoyuna tanıtmak, bu alanda farkındalık ve bilinçlenmeyi sağlamak amaçlanıyor. Program sonrası engelli milli sporculara Orhan Koç tarafından hediye takdim edildi. ( HK-

