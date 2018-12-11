İşitme engelli öğrenciye öğretmeden dayak iddiası...İşitme engelli öğrencinin dayak yediği anlar kamerada

-Baba ve oğlun yürümesi

-Parkta oynamaları

-İbrahim Topal'ın olayı anlatmaya çalışması

-Mustafa Topal röportajı

--Güvenlik kamerası-

-Çocuğun kavga anı

-Sürüklenmesi

-Tokat atılması

-Saçının çekilmesi

-Cihazın yerden alınması



( ANTALYA -ÖZEL)- Antalya’da bir ilkokulun öğretmeni iddiaya göre, kavga ettiği gerekçesiyle yüzde 62 işitme engelli 3'üncü sınıf öğrencisi İ. T’ye (9) tokat attı- Dayak olayının ardından küçük çocuk okula gitmek istemezken, baba Mustafa T,öğretmenden şikayetçi oldu- Küçük çocuğun tokat yeme anı, saçının çekilmesi,işitme cihazının yerden alınması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı ANTALYA



- Antalya’da bir ilkokul öğretmeni, iddiaya göre kavga ettiği gerekçesiyle yüzde 62 işitme engelli 3'üncü sınıf öğrencisine tokat attı. Dayak olayının ardından küçük çocuk okula gitmek istemezken, baba öğretmenden şikayetçi oldu. Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu'nda 4 gün önce meydana gelen olayda iddiaya göre, 3-D sınıfında okuyan yüzde 62 işitme engelli ve iki kulağında da cihaz bulunan İbrahim Topal (9) bir arkadaşıyla kavga etti. İki öğretmen tarafından sakinleştirilmeye çalışılan İbrahim Topal güçlükle sınıftan götürüldü. Sürüklene sürüklene götürülen çocuğa koridorda kollarını sıvayan erkek bir öğretmen tarafından tokat atıldı, saçı çekildi. Öğretmen, İbrahim’in kulağından düşen işitme cihazını alıp küçük çocuğu çekerek götürdü. Okul yönetiminden ise ‘aileye çocuğunuz kavgaya karıştı, karşı taraf sizden şikayetçi oldu’ denildi. Okula gelen baba Mustafa Topal, oğlunun nasıl bir olaya karıştığını görmek için güvenlik kamera görüntülerini izlemek istedi. Müdür yardımcısıyla görüntüleri izleyen baba Topal, oğlunun sürüklendiğini ve bir erkek öğretmen tarafından tokat atılıp saçının çekildiğini gördü. Oğlunu okuldan alan Mustafa Topal, hastaneden sağlık raporu alıp öğretmenler hakkında şikayetçi oldu. Olaydan sonra büyük korku yaşayan küçük çocuğun ise okula gitmediği öğrenildi. Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde İbrahim Topal'ın arkadaşıyla kavga etmesi, bayan öğretmenlerin ayırmaya çalışması ve daha sonra çocuğun iki öğretmen tarafından sürüklene sürüklene götürüldüğü görüldü.

Kolunu sıvayan bir erkek öğretmenin İbrahim'in yüzüne tokat atması, saçını çekmesi ve küçük çocuğun kulağından düşen işitme cihazını yerden alması anbean kameralara yansıdı. "Yüzde 62 işitme engelli" 3 çocuk babası Mustafa Topal, büyük oğlu İbrahim'in kaynaştırma öğrencisi ve yüzde 62 işitme engelli olduğunu söyledi.



Oğlunun iki kulağından ameliyatlı olduğunu ve sol kulağında işitme cihazı olduğunu dile getiren baba Mustafa Topal, 4 gün önce eşinin kendisini aradığını ve okulda çocuğun sorun çıkardığını söylediklerini hatırlattı. Hemen okula gittiğini ifade eden Mustafa Topal, “Öğretmenler bana İbrahim’in kavga ettiğini, çocuğun ciddi şekilde yaralandığını, ailenin rapor alıp şikayetçi olacağını söylediler. Bunun üzerine ben de aile ile görüşmek istedim. Öğretmenler bana, 'biz konuşuruz orayla, ailesiyle konuştuk' dediler. Şaibeli cevaplar verilince tedirgin oldum. Konuyu saptırmaya çalışıyorlardı. Ben de oğlumun nasıl kavga ettiğini olayın nasıl olduğunu güvenlik kameralarından izlemek istedim” dedi.

Oğlunun dayak yediğini görüntülerden gördü Kamera görüntülerini izlediğinde beyninden vurulmuşa döndüğünü kaydeden Mustafa Topal, “Oğlumun 3 öğretmen tarafından yaka paça sınıftan çıkarıldığını gördüm. Ondan sonra oğlumun nereye götürüldüğünü bilmiyorum. Merdivenlerden çıkarken çocuğuma kollarını sıvayan erkek bir öğretmenin yüz tarafına tokat attığını ve saçını çektiğini gördüm. İşitme cihazı yere düştü, onu bir eliyle aldı. Diğer cihazı düştü onu almaya çalıştı. Bir eli de çocuğumun saçında idi. Diğer çocuklar cihazı çekmesin ya da başka bir şey olmasın diye İbrahim’in saçını uzun bırakmıştık. Bunu okuldaki herkes biliyordu" diye konuştu.

Şikayetçi oldu Böyle bir olayla karşılaşacağını beklemediğini ifade eden Topal, “Görüntüleri görünce dondum kaldım. Okuldan çıkıp hemen oğlumu hastaneye götürdüm. Oğlum istifra etti. Sağlık raporu aldım ve polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Göz altında sağ göz kapağında ödem ve yüzünde parmak izleri vardı. Cihazlı olan yer tarafına vurmuş. Hukuki sürecin sonuna kadar arkasında olacağım” dedi.

Çocuğunu öğretmenlere emanet ettiklerini kaydeden Topal, “İki öğretmenden şikayetçiyim. Oğlumu o gün bugündür okula gönderemiyorum. Okula gitmek istemiyor yine beni dövecek diyor. Daha önce de darp edilmiş. Çocuğumu korkutmuşlar pusturmuşlar. İki yıldır bu okulda oğlum, bütün kameraların izlenmesini istiyorum. Öğretmen hakkında da işlem yapılmasını istiyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bakanlığa sesleniyorum” dedi.



