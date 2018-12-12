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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İşitme engelli gencin bayrak sevdası duygulandırdı

İşitme engelli gencin bayrak sevdası duygulandırdı

İŞİTME ENGELLİ GENCİN BAYRAĞI YIKAMASI

İşaret Dili İşitme Engelli Cep Telefonu Hava Muhalefeti Muhalefet 

-İŞİTME ENGELLİ GENÇ BAYRAĞA OLAN SEVGİSİNİ İŞARET DİLİYLE ANLATMASI
-BAYRAKTAN GÖRÜNTÜLER
-ÇEVREDEN GÖRÜNTÜLER

( ŞANLIURFA )- Kirlenen Türk Bayrağını yıkayıp yerine astı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ikamet eden işitme engelli gencin Türk bayrağına olan sevgisi görenleri duygulandırdı. Yağış nedeniyle kirlenen Türk Bayrağını yıkayıp yerine astı. Ceylanpınar ilçesinin kırsal bölgesi olan Sükna Göçer bölgesinde ikamet eden işitme engelli Ahmet Kılıç'ın, oturdukları kerpiç evdeki bayrağın hava muhalefeti nedeniyle kirlendiğini görünce bayrağı sabunla yıkayıp tekrar yerine asması saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Bayrak sevdalısı olarak tanın Ahmet Kılıç işaret dilini kullanarak“ Yaklaşık 20 günden beri TİGEM sınırları içerisinde kalan Sükna göçer bölgesinde kalıyoruz. Bayrağın kirlendiğini görünce onu iyice temizleyip tekrar yerine astım. Bayrağımızın dalgalandığını görünce çok mutlu oluyorum. Bayrağımı çok seviyorum. Nerede olursam olayım kanımın son damlasına kadar bayrağımızı koruyacağım” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. (UK-SD-
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