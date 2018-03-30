İşitme engelli çocuk ilk kez annesinin sesini duydu

-Annesi ile diyalog

-Doktor Röportajı

-Anne roportajı

-Detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Doğuştan işitme engelli olarak dünyaya gelen 14 yaşındaki Gıorgı Edıberıdze, işitme cihazı sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu. Doğuştan işitme engelli olan Gürcistanlı Gıorgı, ülkesinde takılan cihazının kırılması üzerine, arayış içerisine girdi. Türkiye’de Osmaniye’de Yerel Televizyon Temsilcisi olan Latif Kaplan’a ulaştılar. Kaplan ise, yaptığı çalışmaların ardından anne ve oğlu Gaziantep’te bir merkeze getirdi. Merkezde takılan cihazın ardından ise, anne Inga Gabısonıa’nın sesini duyan Gıorgı’nin sevinci ise kameraya yansıdı. Çocuğuna ilk defa sesini duyurmanın mutluluğunu yaşayan anne Inga Gabısonıa, "Çocuğumun sesi çok iyi geliyormuş. Kendisi gayet memnun hatta ben ilk etapta çok korkmuştum belki ses onu rahatsız eder diye. Çocuğumu dünyaya şimdi getirmişim gibi hissediyorum. Allah herkesten razı olsun bize yardım ettiler. Çok heyecanlıyım, duyduğu ilk ses benim sesim oldu" dedi.

Öte yandan işitme engelli çocuk Gıorgı ise, henüz konuşmayı bilmediğini ve ileride konuşmak istediğini söyledi.



Odyoloji ve konuşma bozuklukları Tuğçe Apaydın ise Gıorgı’nin işitmesi ve konuşması ile ilgili güzel gelişmeler beklediklerini belirterek, “Bu şekilde yaptığımız işitsel impilatlarda biz oldukça başarılı sonuçlar elde etmekteyiz. Hastamız daha önce impilatını kullanıyormuş fakat Gürcistan’da ameliyat olmuş. İç parça ve dış parçadan oluşan impilantının iç parçası kırılmış. Tekrar iç parçanın yenilenmesi yapıldı ve sonrasında da dış parçayı bugun teslim ettik. Bundan sonraki süreçte işitsel rehabilitasyon ile birlikte güzel bir gelişme bekliyoruz" şeklinde konuştu.

“Türkçe konuşmasını istiyoruz“ Osmaniye’de Yerel Televizyon Temsilcisi olan Latif Kaplan, işitme engelli çocuğun Türkçe konuşmasını istediklerini söyleyerek, “Bütün hayırsever insanların katkıları sonucu bu oğlumuza ilk defa ses duyurmuş olduk. Çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Bu artık bizim evladımız. İlk sesi Türkiye’de duydu ve inşallah Türkçe konuşmasını öğrenmesini istiyoruz. Türkçeyi öğrenince daha mutlu olacağız" diye konuştu.

(AKG-SD-

