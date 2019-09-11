İşitme engelli çift, işaret dili ile dünya evine girdi

-İşaret dili ile nikahın kıyılması

-Çiftin tören sonrasında teşekkür etmesi

-Detay



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dünya evine giren işitme engelli çift, nikah töreninde işaret diliyle ‘Evet’ dedi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan işitme engelli olan Seval ve Eyüp Koçak dünya evine girdi. İşitme engelli olan çiftin nikahı düzenlenen törenle kıyıldı. Nikah töreni için salona giren çift kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarını işaret dili ile selamladı. Koçak çiftinin nikahını kıyan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım da salondakileri işaret dili ile selamladı.İşaret dili tercümanı ve şahitlerin huzurunda gerçekleştirilen nikah töreninde, Seval ve Eyüp Koçak, işaret dili ile ‘Evet’ dedi.

Dünya evine girmenin mutluluğunu yaşayan çift nikah töreninin ardından tercüman aracılığı ile salondakilere teşekkür etti. Nikah töreni hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

