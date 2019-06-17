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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İşitme engelli çift böyle ‘evet’ dedi

İşitme engelli çift böyle ‘evet’ dedi

Engelli çiftin nikah töreni

( TEKİRDAĞ - ÖZEL)- Evlenmek için engel tanımadılar TEKİRDAĞ

İşaret Dili Engelli Çift İşitme Engelli Nikah Töreni 


- Tekirdağ'da her ikisi de işitme engelli olan Esma Çakıcı ile Ramazan Düzgün’ün aşkları, Kapaklı ilçesinde yapılan nikah töreniyle taçlandı. Birbirini doyasıya seven Esma Çakıcı ve Ramazan Düzgün çifti, bir süre önce evlenme kararı aldı. Engel tanımayan işitme engelli çift, 13 Haziran’da Kapaklı Belediyesi’nde nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Kapaklı Belediyesi Nikah Memuru Esra Usanmaz kıyarken, Kapaklı Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Birgül Özkan çiftin hislerine tercüman oldu. Nikah töreninde birbirlerine işaret dili ile ‘evet’ diyen çiftin mutluluğu, salondaki katılımcılar tarafından alkış yağmuruna tutuldu.
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