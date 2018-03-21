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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Isınmak için araçta yaktığı katalitik soba ölümüne neden oldu - KONYA

Isınmak için araçta yaktığı katalitik soba ölümüne neden oldu - KONYA



: - Olay yeri - Araç - Tüplerden detay - Polisin olay yerinde inceleme yapmasıIsınmak için araçta yaktığı katalitik soba ölümüne neden oldu - Konya 'da ısınmak için araç içerisinde katalitik soba yakan kişi, plastik malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında, dumandan zehirlenerek öldüKONYA (AA) - Konya 'da ısınmak için araç içerisinde katalitik soba yakan kişi, plastik malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.Taner Urgun (40), merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Adıbelli Sokak'ta park halinde bulunan 25 LE 778 plakalı minibüsün içerisinde ısınmak için katalitik soba yaktı.Bir süre sonra sobanın aşırı ısınması sonucu araçta bulunan plastik malzemeler ile tahtalar alev aldı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettikleri sırada araç içerisinde hareketsiz şekilde yattığını farkettikleri Urgun'u dışarı çıkardı.112 Acil Servis ekipleri Urgun'un dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.Urgun'un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Katalitik Soba Yangına Müdahale 

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