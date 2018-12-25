Isınabilmek için çocuklarının elbiselerini yakıyorlar (1) - İDLİB
- Suriye - Türkiye sınırındaki sığınmacı kampından detaylar - Kampın içindeki olumsuz yaşam koşullarından detaylar - Isınmaya çalışan sığınmacılardan detaylar - Hamalı 43 yaşındaki Um Ahmet ile röportaj - Kamp sakini Ahmet Ebu Süleyman ile röportaj - Yakılan naylon sebebiyle yükselen dumanlardan detaylarİDLİB (AA) - Suriye’de sığınmacı kamplarında barınan siviller, çevreden topladıkları naylon, plastik gibi malzemeleri yakarak ısınmaya çalışıyor. Sığınmacılar, solunum rahatsızlıklarına yol açan bu malzemeleri de bulamadıklarında, çocuklarının elbiselerini dahi yakmak zorunda kalıyor.Türkiye - Suriye sınırında barınan on binlerce sığınmacı, sekizinci kez zorlu kış koşullarıyla karşı karşıya kaldı.Bu yıl, sivil yardım kuruluşları, kamp sakinlerinin ancak yüzde 20’sine ısınma malzemesi dağıtabildi.Isınma malzemesi alamayan sığınmacılar, solunum hastalıklarına yol açsa da naylon ve lastik ürünleri yakarak ısınmaya çalışıyor.Devrim Tohumları isimli sığınmacı kampının sakini Hamalı 43 yaşındaki Um Ahmet, "Günlerimizi hastanelerde geçiriyoruz. Eczanelerden ilaç getiriyoruz. Mazot veya odun sobası alamayız. Çünkü para yok. Isınmak için bazen elbiselerimizi yakıyoruz." dedi. - Çocuklar sabahtan akşama kadar yakacak malzeme topluyorBir diğer kamp sakini Ahmet Ebu Süleyman, "Çocuklar sürekli hastalanıyor. Kış sert ve soğuk. Çalışma fırsatım yok. Olsa başka yöntemlerle ısınırım. Mukavva, karton, naylon, lastik, sandık ne bulursak yakıyoruz. Şiddetli yağış yaşanıp, yakacak bir şey bulamayınca çocuklarımın elbisesini yakıp ısınıyoruz." ifadesini kullandı.Kamplarda yaşayan çocuklar, ailelerine destek olmak için okullarına gitmeyip gün boyunca çevreden yakacak eşya topluyor.8 yaşındaki Hamalı Kasım Şukayr, "Mazot sobamız yok. Alacak paramız yok. Poşet, naylon, ayakkabı ve köpüklü sandık yakıyoruz." diye konuştu. 10 yaşındaki Selim Cüneyt de "Sabahtan akşama kadar naylon topluyoruz. Kimse odun vermiyor. Mazotumuz yok. Alacak paramız da yok." dedi. Cüneyt, çıkan dumanın kardeşinde solunum rahatsızlığına yol açtığını söyledi.
Doğu Hama kampındaki Halepli Abdüğaffar Muhammed, "Biz büyükler olarak hastalanıyoruz. Küçükleri sen düşün. Çocuğumu önümde görürken, ona ekmek parası temin edecek maddi gücüm yokken ben nasıl onu ısıtayım bilemiyorum. Ölüm bu hayattan daha kolaydır." ifadelerini kullandı.Doktor Abdullah Ammuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hastanelere solunum yolu şikayetleriyle çok sayıda başvuru oluyor. Özellikle hamileler ve çocuklar geliyor. Araştırdıktan sonra kamp sakinlerinin ısınmak için ilkel ve sağlıksız yöntemler kullandıklarını tespit ettik." diye konuştu. Ammuri, ilgili makamlara yardım çağrısında bulundu.