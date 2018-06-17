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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Işın Karaca: Talat Bulut hakkında “gözümle görmeden inanmam”

Işın Karaca: Talat Bulut hakkında “gözümle görmeden inanmam”

Işın Karaca konser görüntüleri

İftira Skandal Felsefe Hayvan Panda 

-Işın Karaca ile röportaj

( MUĞLA -ÖZEL)- Işın Karaca “Cam seralarda yaşayanlar kimseye taş atmasın” MUĞLA

- Ünlü sanatçı Işın Karaca taciz iddiaları ile gündeme gelen ünlü oyuncu Talat Bulut la ilgili olarak “Suçluluğu kanıtlanmamış herkes masumdur” yorumunu yaptı. Hande Ataizi ile ilgili de konuşan Karaca “Cam seralarda yaşayanlar kimseye taş atmasın” ifadelerini kullandı. Talat Bulut’un ‘Yasak Elma’ dizisinin setinde, kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği iddia edilmişti. Talat Bulut yaşanan skandal iddiaları yalanlasa da hakkında dava açılmıştı. Bir bir projeleri iptal olan ve ünlü isimlerden büyük tepki toplayan ünlü oyuncuyla ilgili Işın Karaca’da yorumda bulundu. Ünlü sanatçı, “cam seralarda yaşayanlar kimseye taş atmasın. Bir insan suçluluğu kanıtlanmayana denk masumdur. Gözümler görsem o zaman inanırım” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz gün sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işın Karaca Talat Bulut’un taciz iddiaları hakkında konuştu.
Karaca, Talat Bulut’un böyle bir şey yapacağına inanmadığını söyleyerek “O kadar üzücü ki bu kadar büyük bir oyuncunun baskı altında kalmış olması. İftiramı hiç birimiz bilmiyoruz, gerçek mi hiç birimiz bilmiyoruz. Önce bu duruma tarafsız bakmak gerekiyor. Ben hayvanlara ve çocuklara çok özen gösteririm. Bu taciz konularında da inanılmaz ses çıkaranlardanım. Ben, her insan yargı karşısında suçlu görünene kadar masumdur, felsefesine inanarak yaşayan bir insanım. Talat Bulutu çok severim oyunculuğunu, yazdıklarını, paylaştıklarını beğenirim. Talat Bulut’a konduramıyorum, kondurmak istemiyorum” dedi.
Cam serada yaşayanlar taş atmasın Hande Ataizi’nin Talat Bulutla ilgili taciz iddialarına ise Işın Karaca “Cam serada oturanlar taş atmamalı. Suçluluğu kanıtlanmamış bir insan üzerinde böyle bir şey yapmak kendine reklam yapmaktır. Hepimiz yeri gelince susmasını biliyoruz. Reklam yapmanın bir anlamı yok çünkü. Susacaksın, sonra çanak senin kapanda kırılıyor. Kendi gözümle görmeden inanmam” şeklinde konuştu.

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