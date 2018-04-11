'İsim sorununun çözümü uzlaşmadan geçiyor' (2) - BELGRAD Haberi

: - Basın toplantısı detayları - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias açıklaması - Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic açıklaması"İsim sorununun çözümü uzlaşmadan geçiyor" - Sırbistan 'da bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias: - "Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim sorununun çözümü her iki tarafın da kazanacağı bir uzlaşmadan geçiyor"BELGRAD (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Makedonya ile aralarındaki isim sorununa ilişkin, "Bu sorunun çözümü, her iki tarafın da kazanacağı bir uzlaşmadan geçiyor." dedi. Kocias, Sırbistan 'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında mevkidaşı İvica Dacic ile görüştü.Yunan bakan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Sırbistan 'ın Avrupa ailesinin bir ferdi olduğunu kaydederek, " Sırbistan gelişmiş ve bilgili topluma sahip bir ülke. Bugün yalnızca açılan fasılları değil, Sırbistan 'ın Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği hakkındaki düşüncelerini de ele almalıyız." ifadelerini kullandı.Kocias, Sırbistan 'ın tanımadığı Kosova'nın, Yunanistan'da ticaret ofisi açması konusuna da değinerek, bunun diplomatik bir temsilcilik olmadığını, Yunanistan'ın Kosova'nın bağımsızlığını tanımadığını ve tanımayacağını vurguladı.Yunanistan ile Makedonya arasında devam eden isim sorununa da dikkati çeken Kocias, "Bu sorunun çözümü, her iki tarafın da kazanacağı bir uzlaşmadan geçiyor. Müzakerelerde her iki tarafın da bunu anlayacağını umuyorum." diye konuştu. Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic de isim sorununun çözülmesinin bölgedeki tüm ülkelere yarar sağlayacağını kaydederek, Sırbistan 'ın Yunanistan'ın bu konudaki tutumunu büyük bir anlayışla karşıladığını söyledi.
Sırbistan 'ın toprak bütünlüğünü desteklemesinden dolayı Yunanistan'a teşekkür eden Dacic, "Yunanistan'ın Kosova meselesiyle ilgili gerekli bilgiye sahip olmasını, Sırbistan 'ın Kosova ile diyaloğa hazır olduğunu ve bölgede istikrarın ve barışın sağlanması için farklı seçenekler sunduğunu bilmesini istiyoruz." dedi. Yunanistan'ın, Sırbistan 'ın barış ve uzlaşmadan yana olduğunu bilmesi gerektiğini belirten Dacic, Sırbistan 'ın Kosova'nın bağımsızlığı gibi tek taraflı eylemleri asla tanımayacağını sözlerine ekledi.Kocias, Sırbistan temasları kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilecek. - İsim sorunu nedir?Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken, Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.