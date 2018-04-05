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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Işıldak kablosundaki kısa devre yangına neden oldu - ADANA

Işıldak kablosundaki kısa devre yangına neden oldu - ADANA

- İtfaiye ekiplerinin apartmanın dördüncü katında çıkan yangına müdahalesi - Apartman sakininin konuşması - Yangına müdahale eden itfaiye araçlarıIşıldak kablosundaki kısa devre yangın çıkardı - Merkez Seyhan ilçesinde bir apartmanın dördüncü katında koltuk üzerindeki ışıldağın kablosunun kısa devre yapması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın hasara neden olduADANA (AA) - Adana 'da bir evde ışıldak kablosundaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle hasar meydana geldi.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşayan Necmiye Akıncı, evinin bir odasından ateş ve duman yükseldiğini görünce oğlu Kemal ve kızı Asmin'i alarak dışarı çıkıp komşularından yardım istedi.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler, apartmanın dördüncü katındaki yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.Yangın söz konusu evde hasara neden oldu.Çocuklarıyla polis aracına bindirilen Necmiye Akıncı, "Evim gitti." diyerek gözyaşı döktü.Ekipler, yaptıkları ilk incelemede yangının koltuğun üzerindeki ışıldağın kablosunun kısa devre yapması sonucu çıktığını tespit etti.

Polis Aracı Polis Gözyaşı Yangına Müdahale 

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