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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR Haberi

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR Haberi

- Cenazeye katılan vatandaşların tabutun başında dua etmeleri - Protokolden detay görüntüler - Eski bakan Işılay Saygın için helallik alınması - Cenaze namazının kılınmasıIşılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı - Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın Eski Buca Mezarlığında defnedildiİZMİR (AA) - Vefat eden Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın'ın cenazesi toprağa verildi.
Saygın için Buca Muradiye Camiinde öğlen namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Saygın İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, milletvekilleri, eski bakanlar, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Saygın'ın yakınları ve sevenleri katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Saygın'ın naaşı camiden mezarlığa kadar sokaklarda omuzlarda taşındı. Saygın, Eski Buca Mezarlığında toprağa verildi.
Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın, 27 Temmuz'da, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 72 yaşında vefat etmişti.

Dar Sokaklar Cenaze Cenaze Namazı Helal Demirli 

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