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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Işılay Saygın için devlet töreni düzenlendi - İZMİR

Işılay Saygın için devlet töreni düzenlendi - İZMİR

- Cenazenin Konak Meydanına getirilmesi - Vatandaşlardan ve yakınlarından detay görüntüler - MHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural İle röportaj - Eski bakan Hakan Tartan ile röportaj - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile röportaj - Tören konuşmaları ve dua edilmesiİZMİR (AA) - Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı olan Işılay Saygın için devlet töreni düzenlendi.

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