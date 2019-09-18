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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Işıkta duran öğrenci servisine arkadan çarptı İzle

Işıkta duran öğrenci servisine arkadan çarptı İzle

OLAY YERİNDEN GENEL

Trafik Kazası Kırmızı Işık Lise Öğrenci Ticari Araç Öğrenci Servisi 

-TİCARİ ARAÇ VE MİNİBÜSTEN DETAY
-YARALININ AMBULANSA ALINIŞI
-POLİSİN İNCELEME YAPMASI
-AMBULANSIN AYRILIŞI

( ANTALYA )- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Nüfus Müdürlüğü önündeki kavşakta, kırmızı ışıkta duran öğrenci servisine arkadan ticari araç çarptı. Kazada ticari araç içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. ANTALYA

- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay Ulusal Egemenlik Bulvarı, Nüfus Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran Ali Akyol yönetimindeki 07 C 50021 plakalı lise öğrencilerini taşıyan minibüse, Abdullah Baysöz yönetimindeki 27 ATK 56 plakalı ticari araç arkadan çarptı. Kazayı serviste bulunan öğrenciler yara almadan atlatırken, ticari araç içerisinde bulunan 3’ü çocuk 6 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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