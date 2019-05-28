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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Işıklandırılan Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi İzle

Işıklandırılan Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi İzle

çamlıca kulesi drone

Çamlıca 

-kulenin bloğu
-kulenin ışıklandırılması

( İSTANBUL - ÖZEL)-En tepesinin ışıklandırıldığı kule havadan görüntülendi İSTANBUL

- Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Kulenin anten kısmına uçak ikaz lambası yerleştirilirken en üst kısmı da aydınlatıldı. Kulenin ışıklandırılmış hali havadan görüntülendi. Kulenin antenin farklı noktalarına uçak ikaz lambası monte edilirken kulenin tepesinin de ışıklandırıldığı görüldü.
388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştiriliyor. Şantiye alanında kulenin bir bloğunun daha yapıldığı görüldü.
Öte yandan kulenin ışıklandırılmış hali ve ışıl ışıl İstanbul manzarası havadan görüntülendi. Görüntülerde uçak ikaz ışığı ve en tepesindeki ışıklandırılma görülüyor. Öte yandan İstanbul'un ışıl ışıl haliyle kulenin görüntüsü mest etti.
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