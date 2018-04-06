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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Işık ve dans Gündoğdu'da buluştu İzle

Işık ve dans Gündoğdu'da buluştu İzle

- "Keyframes" adlı ışık gösterisinden genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Işık Gösterisi Forma 2008 Yılı 


- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 36. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri kapsamında gerçekleştirilen “Keyframes” gösterisi, İzmirlilere ışıkla dansın büyülü öyküsünü anlatıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu etkileyici çağdaş sanat gösterisini izlemek isteyenleri Gündoğdu Meydanına bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 36. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri kapsamında kente gelen Fransız sanat ve tasarımcı grubu Groupe-Laps’in “Keyframes” adlı gösterisi, Gündoğdu Meydanında İzmirlilere görsel şov sunuyor. 8 Nisan Pazar akşamı dahil olmak üzere her gece tekrarlanacak etkinlikte Gündoğdu Meydanı, ışıkla sanatın büyüleyici buluşmasıyla aydınlanıyor. Bir ışık tasarımcısı olan Thomas Veyssiere, sinemanın dünyasında, sokak performanslarında, etkinliklerde, videoda, çağdaş sanatta ve tiyatroda “ışığı keşfeden sanatçı” olarak tanınıyor. Veyssiere'in 2008 yılında video sanatçıları ve set-ışık tasarımcıları ile beraber kurduğu Groupe-Laps, dünyanın önemli merkezlerinde gerçekleştirdiği gösterilerle büyük ilgi uyandırıyor. (AG-Y)
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