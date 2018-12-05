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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Işık ihlalleri kazaları beraberinde getirdi...O anlar kamerada

Işık ihlalleri kazaları beraberinde getirdi...O anlar kamerada

Mobese görüntüleri

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

Kamera Kırmızı Işık 


- Adıyaman’da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına ışık ihlallerinin neden olduğu kazalar yansıdı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerde kavşak ve sinyalizasyonların bulunduğu yerlerde sürücülerin ışık ihlalleri gözler önüne serildi. Atatürk Bulvarı Altınşehir Kavşağı'nda kırmızı ışığın yanmasına saniyeler kaldığı için yavaşlayan otomobile arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki otomobil metrelerce sürüklendi. Diğer bir kaza ise yine Atatürk Bulvarı Polisevi önünde bulunan kavşakta kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan otomobil kavşaktan çıkan başka bir otomobil ile çarpıştı.
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