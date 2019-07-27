Işık ihlali yapan araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

-YARALILAR



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki kırmızı ışıklar’da ışık ihlali yapan araçlar kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasıda 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Halıdere’den Gölcük’e gitmek isteyen Duygu G.’nin kullandığı 41 AAS 953 plakalı araç ile kendi yeşil ışığında çıktığı sırada Gölcük’ten Karamürsel istikametine seyir halinde bulunan Fatih K.’nın kullandığı 54 PB 160 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında 41 AAS 953 plakalı arac sürücüsü Duygu G., ve yanında bulunan Sevim Ş., hafif şekilde yaralanırken, diğer araçta bulunan hamile kadın Fadime K., yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Devlet hastanesi ve Aile konağa sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

