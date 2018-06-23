Işık ihlali pahalıya mal oluyordu

-Yaralıdan görüntü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları



( ANKARA - HD)- Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı ANKARA



- Ankara’da kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen tırla hurda yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Kaza, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anadolu Bulvarı’ndan 1495. Cadde istikametinde dönen Eyüp T. idaresindeki 51 HV 273 plakalı hurda yüklü kamyonet, o esnada kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan geçen Nahsel A. idaresindeki 42 AGR 04 plakalı tıra yandan çarptı. Çapmanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmı hurda yığınına dönerken, sürücü Eyüp T. araç içinde sıkıştı. Yakıt deposu delinen tırdan akan mazot ise yola yayıldı. Kazayı gören vatandaşlar, hemen kamyonetin yanına gelerek yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı. Yapılan müdahaleler yeterli olmayınca durum ilgili yerlere bildirildi.

Kısa süre içinde kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Şoför kabininde kurtarılmayı bekleyen Eyüp T. için kolları sıvayan itfaiye erleri zamana karşı yarış başlattı. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu yaralı halde kurtarılan sürücü, sedyeyle ambulansa taşındı. Şahsın ilk müdahalesini kaza yerinde gerçekleştiren 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı tedavisi yapılmak üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kaza nedeniyle bulvarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yola akan mazot ve araç parçaları nedeniyle polis ekiplerince trafik önlemleri alındı. Trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. (CNR-

