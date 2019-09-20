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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere tepki

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere tepki



: - Doğu Kudüs ’ün doğu kırsalındaki Es - Sevahire bölgesinde toplanan Filistinliler - Göstericilerin Filistin bayrakları taşıyarak ve sloganlar atarak ilerlemesi - İsrail askerlerinin göstericilere müdahale etmesi - Bölgede çadır kuran Yahudi yerleşimciler - Cuma namazının kılınması - Göstericilerden bir kişi ile röportajDOĞU KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs ’ün doğu kırsalındaki Es - Sevahire (El - Mintar) bölgesinde toplanan bir grup Filistinli, bölgede çadır kuran Yahudi yerleşimcilere tepki gösterdi. Filistinliler, cuma namazını yerleşimcilerin karşısına kurdukları çadırda kıldı. Kılınan cuma namazının ardından Filistin bayrakları taşıyarak sloganlar atan Filistinlilere İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulundu.

Cuma Namazı Gesi Göz Yaşartıcı Gaz İsrail İşgal 

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