İSG'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bando eşliğinde kutlandı - İSTANBUL İzle
- Bandonun marş çalmasından detaylar - izleyicilerin kutlamalara katılması29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - İSG'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bando eşliğinde kutlandıİSTANBUL (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda (İSG) bando eşliğinde kutlandı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda İSG yetkilileri, yolculara terminal girişinde Türk bayrağı dağıttı. Ayrıca gidiş terminalinde 3 saatlik bando dinletisi yapıldı.Dinletiye yolcular ve havalimanı çalışanları Türk bayraklarıyla eşlik etti.
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